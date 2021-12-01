Обвинение по делу о взятке предъявили бывшему замглавы горздрава Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение бывшему первому заместителю директора департамента здравоохранения Севастополя Владиславу Нусинову по делу о крупной взятке. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

В октябре прошлого года Нусинов был уволен по результатам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Севастополя. В городском правительстве сообщали, что также проверка стала основанием для проведения оперативных мероприятий следственными органами.

"Предъявлено обвинение бывшему первому заместителю директора департамента здравоохранения Севастополя в получении взятки. <...> Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый во время встречи с представителем строительной фирмы, которая осуществляла работы по капитальному ремонту одного из медучреждений, предложил оказать услугу имущественного характера в виде ремонта его квартиры. Их стоимость была оценена в 500 тыс. рублей. В ответ <...> пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в случае отказа сделать ремонт чиновник угрожал препятствовать работе фирмы на территории Севастополя, дав подведомственным ему госучреждениям указание не заключать с ней контракты. В результате в марте 2020 года между ГБУЗС "МИАЦ" и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После этого сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире чиновника.

Бывший первый заместитель директора департамента обвиняется в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере (пункты "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). В настоящее время он заключен под стражу. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с сотрудниками ФСБ И МВД.