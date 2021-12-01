Власти Челябинской области назвали причину инцидента с самолетом в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска предварительно произошло из-за ее обледенения и сильного бокового ветра, сообщила в среду пресс-служба Минтранса Челябинской области.

"Предварительная причина - обледенение полосы и сильный боковой ветер. Всего было задержано девять рейсов и отправлено на запасной аэродром (аэропорт Кольцово) шесть воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании UVT Aero рейса Казань - Челябинск при посадке в аэропорту прибытия выкатился за пределы ВПП на 20-25 м. Самолет видимых повреждений не получил. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку.