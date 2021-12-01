{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Челябинской области назвали причину инцидента с самолетом в аэропорту

Сообщается, что воздушное судно выкатилось за пределы ВПП из-за ее обледенения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска предварительно произошло из-за ее обледенения и сильного бокового ветра, сообщила в среду пресс-служба Минтранса Челябинской области.

"Предварительная причина - обледенение полосы и сильный боковой ветер. Всего было задержано девять рейсов и отправлено на запасной аэродром (аэропорт Кольцово) шесть воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании UVT Aero рейса Казань - Челябинск при посадке в аэропорту прибытия выкатился за пределы ВПП на 20-25 м. Самолет видимых повреждений не получил. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку.

Теги
РоссияЧелябинская область
В России задержали 85 подпольных оружейников
У них изъято свыше 350 единиц оружия
В России задержали 85 подпольных оружейников
Читать полностью