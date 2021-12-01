В Сочи задержали преступника, находившегося в розыске 22 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Осужденного за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, скрывавшегося от правоохранительных органов 22 года, задержали в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

"Оперативники УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали в Сочи мужчину, который скрывался от правоохранительных органов с 1999 года", - отметили в пресс-службе.

22 года назад уроженец города Кириши Ленинградской области, будучи должностным лицом, был задержан за мошенничество и сбыт наркотиков. После предварительного следствия в 1999 году гражданин был освобожден из-под стражи под залог и скрылся. 29 сентября 2008 года приговором Киришского городского суда Ленинградской области мужчина заочно был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

"Находясь длительное время в розыске, осужденный изготовил поддельный паспорт на имя другого человека и проживал в Абхазии, а последние шесть лет - в Краснодарском крае", - рассказали во ФСИН. Проверка по отпечаткам пальцев подтвердила личность разыскиваемого.