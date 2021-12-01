Уголовное дело возбудили о злоупотребления полномочиями руководством морга Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы по Оренбургской области задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону в среду.

"В рамках уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан заведующий ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" по Оренбургской области. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о злоупотреблении полномочиями должностными лицами государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказано в сообщении.

Следствие полагает, что сотрудники бюро из числа руководства использовали служебное положение и в корыстных целях в период с ноября 2020 года по настоящее время умышленно создали условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом. Незаконная деятельность осуществлялась на территории отдела судебно-медицинской экспертизы трупов. Как уточняется в сообщении, обыски прошли в экспертном учреждении и его структурных подразделениях, а также по месту жительства подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области.

Согласно данным сайта учреждения, начальником бюро является Андрей Громов.