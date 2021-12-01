Жителя Забайкалья приговорили к 19 годам колонии за убийство жены в присутствии трех детей

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд в среду приговорил к 19 годам колонии строгого режима 40-летнего жителя Петровск-Забайкальского района Сергея Воронина, который в присутствии трех своих детей задушил жену. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"В декабре 2020 года в поселке Новопавловка Воронин в своем доме в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой избил ее ногами, обутыми в ботинки, и угрожал женщине убийством. В подтверждение угрозы убийством он на глазах жены и трех малолетних детей задушил кошку. Еще через несколько часов Воронин в присутствии детей напал на жену и задушил ее электрическим проводом. Приговором суда Воронину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал Марков.

Как уточнили в ведомстве, после убийства жены мужчина заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело, а затем угрожал девочке убийством, если она расскажет о преступлении. Психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. С 10-летней девочкой психологи провели курс реабилитации.

Дело было возбуждено по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью"), п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего"), а также ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").