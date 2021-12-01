В Иркутске задержали подозреваемого в организации взрыва в лифте жилого дома

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали жителя Иркутска, который подозревается в установке в лифте жилого дома самодельного пиротехнического устройства, в результате срабатывания которого пострадал мужчина. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Днем 30 ноября при подъеме лифта в жилом доме, расположенном на улице Маршала Конева в Иркутске, произошел хлопок. В результате инцидента 30-летний мужчина, находившийся в кабине лифта, получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. <…> Специалистами установлено, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного пиротехнического устройства без поражающих элементов. Задержан 50-летний мужчина, проживающий в одной из квартир в этом подъезде дома", - говорится в сообщении.

Установлено, что он совершил преступление на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.