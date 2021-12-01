Суд на полгода продлил арест экс-главе УМВД Екатеринбурга Трифонову по делу о коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил содержание под стражей на шесть месяцев экс-главе городского УМВД Игорю Трифонову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил <...> [продлить] срок содержания под стражей на шесть месяцев - с момента передачи дела в суд по 8 мая", - сказал судья.

Генерал-майор Трифонов был задержан в 2019 году в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, позднее ему также предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

Следствие считает, что в 2015 году Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения. 13 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Коноплева к пяти годам заключения условно, это решение обжаловала прокуратура.