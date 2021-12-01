В отношении экс-замглавы Минстроя Ставрополья возбудили дело за гибель 2,6 тыс. деревьев

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили на Ставрополье в отношении бывшего заместителя министра строительства и архитектуры края по факту превышения должностных полномочий. Действия мужчины повлекли гибель деревьев при реконструкции больницы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В Ставропольском крае по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и архитектуры края по факту превышения должностных полномочий. <…> Выявлены нарушения, повлекшие гибель зеленых насаждений при выполнении работ по реконструкции и модернизации государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Кисловодская городская больница", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по региону, при проведении работ чиновник принял решение о пересадке деревьев с объекта строительства. "Пересадка зеленых насаждений с нарушениями требований повлекла гибель 2 644 насаждений. В результате противоправных действий подозреваемого окружающей среде причинен ущерб на сумму более 31 млн рублей", - отмечают в пресс-службе следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий").