Проблемы с доступом в интернет возникли в Ялте после урагана

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Провайдеры в Ялте в течение дня устранят вызванные ураганом повреждения на линиях, которые привели к частичным сбоям доступа в интернет, сообщила в среду ТАСС заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик.

Пользователи ранее пожаловались в соцсетях на перебои с интернетом в Ялте.

"По состоянию на 23:00 30 ноября 2021 года было зафиксировано увеличение мобильного трафика в стандартах 3G и 4G в 1,5 раза от среднего потребления. На 10:00 1 декабря 2021 года такое увеличение составило 10% от среднего потребления. На первичной сети интернет-провайдеров зафиксировано несколько повреждений линейной инфраструктуры, восстановительные работы ведутся с утра. В течение дня аварии будут устранены. Абонентский доступ, выполненный воздушным способом, устраняется по мере поступления информации к интернет-провайдерам", - сказала Килик.

Замминистра уточнила, что "из всех работающих базовых станций не в эфире только одна". "Радиопокрытие в этой местности обеспечено другими базовыми станциями. Перегрузка на сетях мобильных операторов не наблюдается", - отметила Килик.

На Крым за неделю дважды обрушивался ураган. В понедельник пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на среду ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго РФ, сейчас снабжение всех потребителей восстановлено.