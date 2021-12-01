Злоупотребление полномочиями с ущербом почти на 100 млн рублей выявили в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, повлекшего ущерб для бюджета региона в размере более 98 млн рублей, возбудили в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры в среду.

"В Оренбургской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба бюджету области в размере более 98 млн рублей. <…> По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее наступление тяжких последствий")", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, руководитель автономной некоммерческой организации "Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области" в марте 2020 года заключил с коммерческой организацией договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке дизайн-проектов. Проектируемые объекты были связаны с развитием и благоустройством городской среды на территории Оренбургской области в рамках реализации мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда". Экспертное исследование показало завышенную стоимость работ. Фактически она составляет не более 51 млн рублей, тогда как контракт был заключен на общую сумму 150 млн рублей.

"Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой области. Кроме того, на рассмотрении в Арбитражном суде Оренбургской области находится иск прокуратуры о взыскании в доход региона ущерба, причиненного нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - уточняется в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, договор на выполнение работ по благоустройству городской среды касался объектов в Оренбурге, Соль-Илецке, Бузулуке, Бугуруслане и Новотроицке. В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы должностных лиц и руководителей ряда коммерческих организации в Оренбурге и Москве. Мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Оренбургской области, а уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки и результатов оперативно-разыскной деятельности подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ, добавили в пресс-службе.