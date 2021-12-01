В Кемерове оштрафовали водителя автобуса, который смотрел за рулем соцсети

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД оштрафовали на 1 500 рублей водителя маршрутного такси в Кемерове, который, управляя автобусом, смотрел на телефоне видеоролики из социальной сети. При проверке также выявлена неисправность в рулевом управлении автобуса, сообщает пресс-служба ГИБДД Кузбасса.

Во вторник один из пассажиров снял на видео, как водитель маршрутки во время движения смотрит ролики в Tik-Tok на телефоне, управляя автобусом одной рукой. По словам очевидцев, мужчина нарушил правила дорожного движения и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. После публикации видео в соцсетях инспекторы ГИБДД установили личность водителя.

"Водитель привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований правил дорожного движения, инспекторы составили постановление по ст. 12.36.1 КоАП РФ за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. Санкцией статьи является наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей. При проверке технического состояния транспортного средства выявлены неисправности, в том числе неисправность рулевого управления", - говорится в сообщении.

За управление неисправным транспортным средством на водителя составлен еще один протокол. Также к административной ответственности привлечен сотрудник пассажирского предприятия, отвечавший за выпуск транспорта на линию.