Двое детей пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Подмосковье

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома в подмосковном поселке Ногинск-9, пострадали подросток и девятилетний ребенок. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В трехкомнатной квартире на первом этаже в пятиэтажном жилом доме по улице Адмирала Нахимова, дом 5, произошел пожар. Горела мебель на кухне на площади 10 кв. м, в данный момент возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате пожара пострадали два человека - 17-летний подросток и ребенок девяти лет. "Пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения", - добавил он. В момент пожара дети находились в квартире без родителей.

Как сообщили в медицинских кругах, семнадцатилетний подросток, пострадавший при пожаре, умер.

"К сожалению, один из пострадавших - парень 17 лет, несмотря на усилия медиков, умер. В данный момент оказывается помощь девятилетнему мальчику, который был госпитализирован с отравлением продуктами горения", - сказал собеседник агентства.