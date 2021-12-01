Штормовой ветер повредил десятки соцобъектов и крыши домов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Штормовой ветер повредил около 40 социальных объектов и крыши многоквартирных домов в Ставропольском крае, сообщил в среду губернатор региона Владимир Владимиров.

"У нас около 40 социальных объектов повреждено, есть многоквартирные дома, которые остались без крыш. Декабрь, людям холодно, дождь будет идти и так далее. Восстановление объектов нужно проводить в авральном режиме. <…> Вводите режим ЧС, выходите многоквартирные дома восстанавливать", - сказал глава региона на оперативном совещании с руководством муниципалитетов, трансляция которого велась на странице Владимирова в Instagram.

Главы округов сообщили, что частичные повреждения зафиксированы в сельских домах культуры, школах, детских садах, библиотеках, в частных и многоквартирных домах. В Арзгирском округе с главного корпуса районной больницы ветром сорвало около 40 кв. м кровли. Представитель Минздрава региона отметил, что учреждение работает в штатном режиме, эвакуация пациентов и сотрудников не требуется. Восстановление начнется после стихания ветра.

По словам Владимирова, власти направят строительные материалы в помощь людям, чьи дома пострадали от стихии. "Одиноко проживающим пожилым людям, мамам-одиночкам помогаем еще и людьми. <…> Главы - с завтрашнего утра выходим к людям и начинаем составлять акты на социальную помощь, на потерю частичную имущества, на потерю полную имущества. Хотел бы, чтобы послезавтра мы людям социальную помощь оказали", - отметил Владимиров.

По данным ГУ МЧС, усиление ветра наблюдается в Ставропольском крае с утра среды. Штормовой ветер привел к аварийному отключению электроснабжения в 21 населенном пункте, под отключение попали более 31 тыс. человек. По информации Ставропольского центра по гидрометеорологии, в регионе объявлено штормовое предупреждение. С утра и до конца суток 1 декабря местами в регионе ожидается ветер с порывами до 30 метров в секунду.