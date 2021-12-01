Информация о минировании судов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверили анонимные сообщения о минировании Мосгорсуда и районных судов Москвы, они оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Дмитрий Овешников.

"Экстренные службы проверили информацию о минировании всех судов, нигде взрывных устройств найдено не было. В настоящий момент все суды работают в штатном режиме", - сказал он.

Ранее неизвестные прислали на электронную почту сообщение о минировании Мосгорсуда, а также Лефортовского, Никулинского, Останкинского, Савеловского и других районных судов столицы.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.