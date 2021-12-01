Застрявшее на СМП судно "Михаил Сомов" пришло в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно (НЭС) "Михаил Сомов", застрявшее на Северном морском пути (СМП), прибыло в порт приписки в Архангельске, передает корреспондент ТАСС Вера Костамо, находящаяся на судне.

"Михаил Сомов" вышел в рейс из Архангельска 15 сентября, он доставлял грузы на станции на Вайгаче, Северной Земле, на островах Известий, ЦИК и других до Чукотского моря, крайняя точка экспедиции - остров Врангеля. Судно завозило топливо, продовольствие, расходные материалы для проведения аэрологических исследований, строительные материалы и другие грузы. На части станций была произведена смена полярников. На станциях по маршруту следования судна специалистами Северного УГМС выполнено техническое обслуживание вычислительной техники, метеорологического оборудования, энергетики и связи, планировалось, что в Архангельск НЭС вернется в десятых числах ноября.

"Сейчас на судне 35 человек экипажа, 12 человек экспедиции возвращаются. Всего "Сомов" доставил грузы на 32 станции. Плановый срок возвращения был 11 ноября, по факту получилось 1 декабря, сложная ледовая обстановка была уже по пути вперед, и в районе острова Врангеля были вопросы на подходе, <…> но основные, конечно, сложности были на обратном пути. Мы планируем вставать на ремонт", - сказал ТАСС заместитель руководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Алексей Бараков.

"Михаил Сомов" ранее застрял на Севморпути из-за ледовой обстановки. Проблемы с прохождением маршрута на судне начались в первых числах ноября, но оно периодически продолжало движение, позже судно встало во льдах с западной стороны пролива Вилькицкого, на судне ввели режим экономии воды и топлива. Газовоз "Борис Давыдов" (танкер во флоте проекта "Ямал СПГ"), идущий по маршруту Китай - Сабетта, 23 ноября разбил лед и освободил "Михаила Сомова", на следующий день судно снова застряло в районе входа в архипелаг Норденшельда. В четверг, 25 ноября, газовоз проекта "Ямал СПГ" "Рудольф Самойлович" обколол лед и освободил "Михаила Сомова".

Ранее сообщалось, что в восточной части Севморпути из-за тяжелых ледовых условий скопилось большое количество судов, ожидающих очереди на проводку. В Минвостокразвития РФ сообщали, что навигация в ноябре была организована, исходя из некорректного прогноза ледовой обстановки.