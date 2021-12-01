Полиция Подмосковья разыскивает пропавшего племянника главного эксперта Роскосмоса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с волонтерами разыскивают 17-летнего племянника главного эксперта Роскосмоса, который перестал выходить на связь после вечеринки в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в субботу в коттедже в подмосковном Ногинске, где проходила молодежная вечеринка по случаю дня рождения одного из студентов. На ней присутствовал 17-летний племянник главного эксперта Роскосмоса. Во время празднования парень вышел на улицу, а затем бесследно пропал. В данный момент его разыскивают", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, во время последнего звонка он пообещал скоро вернуться, но так и не пришел. На звонки он также перестал отвечать. Последний раз подросток звонил своему другу, которого не было на мероприятии, и рассказал, что замерз и у него рука в крови.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили информацию о пропаже молодого человека. "30 ноября в дежурную часть МУ МВД России "Ногинское" поступило сообщение от жителя города Москвы 1970 года рождения о том, что пропал и не выходит на связь его подопечный 2003 года рождения. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего заведено разыскное дело", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что в настоящее время сотрудниками полиции во взаимодействии с МЧС и волонтерами устанавливается местонахождение пропавшего.