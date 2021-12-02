Два аэропорта закрыли в Хабаровском крае из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре закрыты из-за снежного циклона. Задержано несколько рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

"Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 09:00 (02:00 мск) 3.12.2021 г. в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт по той же причине до 12:00 (05:00 мск) 2.12.2021 г.", - говорится в сообщении. Закрытый накануне аэропорт Советской Гавани принимает суда, уточнили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Задерживаются рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и в Советскую Гавань за 30 ноября, а также из Хабаровска в Богородское, Николаевск-на-Амуре и Охотск за 1 декабря. Из Хабаровска задержан и рейс в город Оха на Сахалине за 1 декабря. Часть рейсов перенесены на пятницу, часть отправится сегодня.

В ночь на 1 декабря на территорию Хабаровского края начал оказывать влияние южный циклон. В краевой столице шел сильный снег, в городе ввели режим ЧС. Обильные осадки отмечались и в других городах и поселениях, в регионе усилился ветер, есть перебои с электроснабжением, в школах ряда населенных пунктов отменили занятия, не работает паромная переправа Ванино (Хабаровский края) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком, закрыт ряд дорог.

По данным с сайта ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сегодня непогода сохраняется на востоке края, прогнозируется сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление ветра до 18-23 м/с, местами с порывами до 25-30 м/ с. Осадки будут отмечаться в течения дня и в других районах края. В Хабаровске в четверг погода разъяснилась.