В Приморье военнослужащего осудили за кражу сухих пайков на 2,7 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Уссурийский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего одной из войсковых частей Приморья к шести годам лишения свободы в колонии за хищение комплектов питания на сумму более 2,7 млн рублей, сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Бикинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему <...>. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, осужденный занимал должность начальника продовольственной службы войсковой части. Используя свое служебное положение, в апреле 2020 года похитил более 4 тыс. комплектов индивидуального рациона питания (сухих пайков) на сумму 2,7 млн рублей.

"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима и воинского звания "майор", - уточняется в сообщении.