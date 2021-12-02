Осужденный за убийство фотограф Лошагин обжаловал решение суда об отказе в УДО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены, подал жалобу на решение Чкаловского районного суда, который отказал ему в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в четверг.

"В Свердловский областной суд поступила жалоба Дмитрия Лошагина на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В декабре 2020 года и августе этого года Чкаловский районный суд удовлетворял ходатайство Лошагина, заменив ему неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания - ограничение свободы. Однако оба раза отменял решения, удовлетворив апелляцию прокурора.

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, в ночь на 23 августа 2013 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез тело в лес и поджег. Он был арестован, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе. По итогам первого судебного процесса Лошагин был оправдан, но летом 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 10 годам колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок наказания до девяти лет и 10 месяцев. Сумма выплат семье погибшей не разглашается. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографа.