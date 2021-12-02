Уголовное дело возбудили после обрушения крана и гибели женщины на НЛМК в Липецке

ТАСС, 2 декабря. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после обрушения мостового крана и гибели работницы на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели машиниста крана на территории металлургического комбината по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщила она.

По данным пресс-службы СУ СК по региону, вечером 1 декабря при погрузочных работах в отделении слябов конвертерного цеха НЛМК произошло падение мостового крана, в результате чего погибла находившаяся в кабине 29-летняя машинист. Ранее сообщалось, что по факту случившегося проводит проверку и прокуратура по Липецкой области.