В Оренбурге арестовали начальника бюро судмедэкспертизы

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга избрал в четверг меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы по Оренбургской области.

"В рамках уголовного дела судом по результатам рассмотрения ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга, ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Громова было рассмотрено в закрытом заседании, чтобы обеспечить безопасность участников процесса. Обвиняемого заключили под стражу до 29 января 2022 года.

"В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано. Постановление суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано в установленном законом порядке", - сообщила пресс-служба суда.

Ранее руководителя учреждения задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом. Согласно сайту, начальником бюро является Андрей Громов. Затем следователи возбудили второе уголовное дело, обвинив его в крупном мошенничестве. Следователи полагают, что обвиняемый в период с марта 2021-го по 29 ноября 2021 года путем обмана похитил крупную сумму денег, принадлежащих бюро. При этом он использовал служебное положение и действовал с сообщниками.