Сбежавший из психбольницы в Чехове осужденный может скрываться за пределами Мособласти

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Осужденный за убийство мужчина, сбежавший из психиатрической больницы в Чехове, уже может скрываться в другом регионе. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"До настоящего времени установить местонахождение сбежавшего не удалось, его розыск продолжается. Он может скрываться за пределами Московской области", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что по темпераменту сбежавший мужчина спокойный, вероятнее всего в ходе общения будет давить на жалость. "Вероятнее всего, он живет у какой-нибудь бабушки в другом регионе", - отметил он.

Сбежавший обвинялся в убийстве своего знакомого в ходе конфликта во время распития спиртных напитков. Мужчина ножом убил приятеля. В суде выяснилось, что у него есть психическое расстройство, в связи с чем его поместили в психиатрическую больницу. По словам собеседника агентства, находясь на лечении, во время прогулки он внезапно на глазах у охраны прыгнул на пустующую будку вахтера и одним прыжком перелез через забор, после чего сбежал.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что разыскивают сбежавшего 4 ноября из психиатрической клинической больницы Кутузова Александра Владимировича, 1988 года рождения. Из особых примет - шрам на шее и угревая сыпь на лице, на пальцах левой руки наколото слово "Волк". "При наличии информации о возможном местонахождении скрывшегося, просим обратиться в близлежащий отдел полиции или сообщить по телефонам: 8 (496) 726-49-05, 8 (496) 726-49-03", - сказали в пресс-службе.