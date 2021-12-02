После гибели трех человек в ДТП под Ростовом-на-Дону возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими, которое произошло накануне на северном обходе Ростова-на-Дону. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей, произошедшего 1 декабря на автодороге "Северный обход", следственным подразделением отдела МВД России по Аксайскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Авария произошла 1 декабря на 8-м км северного обхода Ростова-на-Дону. Установлено, что водитель автомобиля Land Rover Discovery не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомобилем Hyundai Accent и лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ-21150". В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира ВАЗ, в том числе ребенок. Травмы различной степени тяжести получил еще один пассажир автомобиля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, надзорный орган проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.