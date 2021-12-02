{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После гибели трех человек в ДТП под Ростовом-на-Дону возбудили уголовное дело

Авария случилась 1 декабря на 8-м км северного обхода города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими, которое произошло накануне на северном обходе Ростова-на-Дону. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей, произошедшего 1 декабря на автодороге "Северный обход", следственным подразделением отдела МВД России по Аксайскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Авария произошла 1 декабря на 8-м км северного обхода Ростова-на-Дону. Установлено, что водитель автомобиля Land Rover Discovery не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомобилем Hyundai Accent и лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ-21150". В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира ВАЗ, в том числе ребенок. Травмы различной степени тяжести получил еще один пассажир автомобиля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, надзорный орган проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Теги
РоссияРостовская область
ЧП на шахте "Листвяжная"
Путин заявил о необходимости и дальше держать ситуацию на шахте "Листвяжная" на контроле
Президент поручил кабмину и региональным властям детально разобраться в каждом случае с семьями погибших и пострадавших при ЧП, а не руководствоваться в этих вопросах бумажными инструкциями
Путин заявил о необходимости и дальше держать ситуацию на шахте "Листвяжная" на контроле
Читать полностью