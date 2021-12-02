В ДТП в Архангельской области после столкновения с лесовозом погибли два человека

ТАСС, 2 декабря. Водитель и пассажир иномарки, которая попала в ДТП с лесовозом на федеральной трассе в Архангельской области, погибли на месте. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД России.

ДТП произошло на 881-м км федеральной автодороги М8 "Холмогоры".

"Иномарку занесло на полосу встречного движения, где она ударилась о металлическое ограждение. От удара машину развернуло, после чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении лесовозом "Камаз". В результате аварии водитель и пассажир кроссовера погибли на месте ДТП. Водитель большегруза не пострадал, лесовоз был пустой", - сказали в пресс-службе.

Представители ГИБДД отметили, по предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не справился с управлением. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются дорожные полицейские и специалисты СК.