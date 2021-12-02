Подравшуюся в центре Москвы группу коммунальщиков доставили в полицию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел участников конфликта на улице Машкова в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Машкова. Прибывшими на место происшествия полицейскими пресечены противоправные действия. Участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции", - сказал собеседник агентства. В полиции добавили, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в полицию были доставлены более 5 участников массовой драки, которую устроили работники коммунальных служб во дворе жилого дома.

Прокуратура по данному факту проводит проверку. На появившемся в интернете видео запечатлена драка девяти работников коммунальной сферы. Причины конфликта устанавливаются.