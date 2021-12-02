Суд Киева приговорил к 12 годам радикала Тарасенко за соучастие в убийстве Вороненкова

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева приговорил украинского радикала Ярослава Тарасенко к 12 годам тюремного заключения, признав его соучастником убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщило в четверг в своем Telegram-канале украинское издание судебной журналистики "Граты" ("Решетка").

Отмечается, что в марте 2017 года Вороненкова в центре Киева убил из пистолета "доброволец из батальона "Донбасс" Павел Паршов", которого на месте застрелил телохранитель россиянина. Бывший член радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Тарасенко, по версии следствия, был водителем у киллера. Издание проинформировало, что суд признал его виновным в соучастии в убийстве и в незаконном хранении огнестрельного оружия.