Полиция задержала под Пензой четырех человек по делу контрафактном алкоголе

ПЕНЗА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УМВД России по Пензенской области задержали четырех жителей региона, которые занимались изготовлением нелегального алкоголя, изъято более 1 тыс. литров контрафакта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области оперативным путем было установлено, что четверо жителей Пензенской области занимаются нелегальным изготовлением алкогольной продукции. <…> Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников оперативных подразделений УМВД России по Пензенской области все фигуранты незаконного бизнеса были задержаны. Ими оказались жители города Пензы и Пензенской области в возрасте от 27 до 43 лет", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в ноябре мужчины произвели на территории Городищенского района Пензенской области более 1 тыс. литров контрафактного спиртного, которое планировали продавать в регионе. Полицейские задержали автомобиль, который разводил спиртное по торговым точкам, в салоне они обнаружили более 2 тыс. бутылок с алкоголем.

В ходе обысков в торговых точках и складах на территории Городищенского района, Пензы и Заречного было изъято еще 160 бутылок с контрафактом. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.