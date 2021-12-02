В суд передали дело сотрудника ростовской инспекции ФНС, подделавшего материалы проверки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Дело в отношении бывшего заместителя начальника налоговой инспекции Ростова-на-Дону, обвиняемого в фальсификации материалов налоговой проверки на сумму более 106 млн рублей, направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом в четверг сообщила журналистам прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Елена Усачева.

По версии следствия, в 2014 году заместитель начальника налоговой инспекции сфальсифицировал материалы налоговой проверки. В результате фирме-однодневке был незаконно возмещен налог на добавленную стоимость в размере более 106 млн рублей. Ранее за это преступление осудили начальника налогового органа и двоих его подчиненных.

"Заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника налогового органа, незаконно возместившего налог на добавленную стоимость свыше 100 млн рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Отмечается, что бывший сотрудник ФНС обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 285 УК РФ "Покушение на злоупотребление должностными полномочиями", ч. 3 ст. 327 УК РФ "Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина".

Представитель Генпрокуратуры добавил, что на протяжении пяти лет мужчина скрывался от следствия в одной из республик Северного Кавказа, используя поддельный паспорт.