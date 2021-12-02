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Участники свадебного кортежа устроили стрельбу из автомата в Симферополе

Нарушителей доставили в отдел полиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Симферополе действия участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу из автомата в воздух, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

"Сотрудники УМВД России по г. Симферополю установили личность правонарушителей, которые грубо нарушили общественный порядок, выразившийся в произведении выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двое мужчин 26 и 33 лет, жители Кировского района, устроили стрельбу в воздух на улицах города из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже. "В ходе выяснения обстоятельств полицейские задержали фигурантов и доставили в отдел полиции. У них был изъят охолощенный автомат", - сообщается в пресс-релизе.

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