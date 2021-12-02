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Мужчина в костюме ниндзя напал с катаной на полицейских в Шербуре во Франции

Неизвестный вышел из угнанной машины и успел нанести двум женщинам-полицейским несколько повреждений

ТАСС, 2 декабря. Мужчина, одетый в костюм ниндзя, ранил катаной двух женщин-полицейских, которые пытались задержать его за угон автомобиля после непродолжительного преследования во французском городе Шербур-ан-Котантен. Об этом в четверг сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на полицию.

По ее данным, неизвестный вышел из угнанной машины и успел нанести женщинам несколько повреждений, прежде чем третий полицейский несколько раз выстрелил в него. В результате нападавший получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

Пострадавшие полицейские также были отправлены в местное лечебное учреждение, они отделались легкими травмами. Район происшествия оцеплен спецслужбами.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил поддержку французской полиции на своей странице в Twitter.

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