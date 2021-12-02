Директора инвесткомпании QFB отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора инвестиционной компании QBF (ИК "Кьюбиэф") Владимира Пахомова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с инвестициями. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, следствие настаивало на аресте.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании обвиняемому Владимиру Пахомову меры пресечения в виде домашнего ареста в срок до 30 января 2022 года. В удовлетворении ходатайства следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу судом отказано", - сказала пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.

Кроме того, в рамках уголовного дела отправлен в СИЗО до 30 января бывший сотрудник инвесткомпании Алексей Голубев. Оба фигуранта обвиняются в совершении трех эпизодов мошенничества (159 УК РФ).

Уголовное дело расследует следственный департамент МВД РФ, срок следствия установлен до начала февраля 2022 года.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на момент инкриминируемых событий Пахомов состоял на должности директора по стратегическому развитию ООО "ИК "Кьюбиэф". "Но с 2018 года обвиняемый там не работает и занимает на сегодняшний день должность управляющего директора ООО "Березка", - уточнил собеседник агентства, добавив, что фигуранты дела под видом оказания брокерских услуг, а также услуг доступа к международным фондовым рынкам похитили денежные средства на сумму более 1 млрд рублей.

Официальными комментариями органов следствия, защитников и их доверителей ТАСС на данный момент не располагает.