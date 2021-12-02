В ДТП с тремя автомобилями под Петрозаводском пострадали четыре человека

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей под Петрозаводском 2 декабря вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по Карелии.

"На 2-ом км от трассы "Кола" в сторону Петрозаводска произошло столкновение трех автомобилей: Chevrolet Lanos, лесовоза с прицепом Volvo и Skoda Yeti. В результате ДТП пострадали четыре человека - все из машины Chevrolet Lanos, - сообщил собеседник агентства.

По информации регионального главка МЧС, авария произошла около 20:00, для ликвидации последствий ДТП привлекались 11 спасателей и две единицы техники.