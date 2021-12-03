Замминистра туризма Абхазии Дато Каджая задержали после инцидента со стрельбой в Сухуме

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра туризма Абхазии Дато Каджая задержан после инцидента со стрельбой в Новом микрорайоне Сухума. Об этом ТАСС сообщил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.

"Задержан Дато Каджая по инциденту со стрельбой в Новом районе, в результате которого легкое ранение получил житель Сухума. Госпитализация ему не понадобилась. Прокуратура проводит проверку", - сказал Агрба. По его словам, также задержаны две женщины - Анжела Брандзия и Лолита Халваш - в отношении которых накануне прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РА (оскорбление представителя власти).

Как стало известно, инцидент со стрельбой в Новом районе произошел тогда, когда правоохранители пришли в дом к Брандзии с обыском. Об этом, в частности сообщил депутат парламента Валерий Агрба.

"Группе депутатов сообщили о вторжении в дом Брандзии без санкции суда, люди жаловались, что нарушаются их конституционные права, возбуждены уголовные дела по признакам, связанным с оскорблением чиновников и некоторых и депутатов. Сотрудники милиции хотели сделать выемку телефонов, ноутбуков, завершались следственные действия, опрос, были приглашены понятые и возможно действия были бы закончены, но врываются несколько людей к Брандзия с оскорблениями, матом, один из них вытащил оружие, его пытались блокировать, но он произвел выстрел и ранил гражданина Сухума. Совместными усилиями удалось его обезоружить и вывести", - рассказал Агрба в видео, опубликованном в оппозиционном Telegram-канале "Республика".

Ранее сообщалось, что у резиденции (госдачи) в ночь на пятницу собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе. Председатель оппозиционной организации "Аидгылара" в Абхазии Кан Кварчия по итогам переговоров с президентом республики заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра. К настоящему времени люди, собравшиеся у госдачи президента, разошлись.