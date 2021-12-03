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Жителя Уфы осудили на семь лет за ДТП с погибшим, совершенное в нетрезвом состоянии

Его также лишили права управления автомобилями на два года и 10 месяцев

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Житель Уфы осудили на семь лет лишения свободы за ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии, в результате которого погиб другой водитель. Он также лишен права управления транспортными средствами на два года и 10 месяцев, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в пятницу.

"Калининский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинении тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в январе обвиняемый, находясь в автомобиле Ford Explorer в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате ДТП водитель Hyundai получил множество травм тела с переломами костей и через 11 дней умер в больнице. Также травмы и тяжкий вред здоровью получили жена погибшего и их трехлетний ребенок. "Обвиняемый вину признал. Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года 10 месяцев", - добавили в прокуратуре.

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