В первые дни декабря в Москве задержали девять пьяных водителей без прав

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Девять водителей без водительского удостоверения, находящихся в состоянии опьянения, задержаны в Москве в первые дни декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Только за первые два дня декабря наши сотрудники выявили и пресекли 66 фактов управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. Еще 60 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. За этот же период задержаны девять нетрезвых водителей, управляющих транспортными средствами, будучи лишенными права управления за аналогичное правонарушение", - сказал собеседник агентства.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. "Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Призываем не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а воспользоваться услугами такси или общественным транспортом", - подчеркнули в ГИБДД.