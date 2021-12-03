ГП направила в суд дело о хищении 64 млрд рублей у Международного промышленного банка

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции Международного промышленного банка Марины Илларионовой, обвиняемой в причинении ущерба банку на 64 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

Владелец банка Сергей Пугачев скрылся от следствия, с 2014 года он находится в международном розыске. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Марины Илларионовой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Дело направлено в Тверской районный суд Москвы", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, 29 июня 2009 года владельцем ЗАО "Международный промышленный банк" Сергеем Пугачевым было инициировано заключение 120 кредитных договоров с подконтрольными ему юридическими лицами, не ведущими финансовую деятельность, на общую сумму свыше 64 млрд рублей. Пугачев предоставил банку в виде залога акции принадлежащей ему иностранной компании общей стоимостью свыше 77 млрд рублей. После поступления кредитных денежных средств на счета подконтрольных организаций Пугачев их похитил, выведя из-под залога банка акции, чтобы избежать их изъятия в счет неисполненных кредитных обязательств. "Пугачев дал исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции ЗАО "МПБ" Илларионовой указание расторгнуть заключенные договоры залога", - рассказали в Генпрокуратуре.

В результате Илларионова, действуя по указанию Пугачева, без имеющихся оснований подписала 6 августа 2010 года соглашения, в соответствии с которыми банк расторг договоры залога акций, что повлекло причинение банку ущерба в размере свыше 64 млрд рублей. В мае 2016 года Илларионова скрылась от следствия, в сентябре 2020 года ее задержали.