Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек в ДТП под Брянском

ТАСС, 3 декабря. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с тремя грузовиками и легковым автомобилем в Брянской области, в котором 2 декабря погибли четыре человека и один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказали в пресс-службе.

Авария с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля произошла 2 декабря на 116-м км автодороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь в Унечском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ивеко" с полуприцепом не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной "ВАЗ-21099" и грузовиками "Хендэ" и "ГАЗ-27510". В результате водитель и пассажир "Ивеко", водители автомобилей ГАЗ и ВАЗ от полученных травм погибли. Пассажир автомобиля "ВАЗ-21099" с различными травмами доставлен в Почепскую ЦРБ.