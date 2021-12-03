Полиция возбудила дело о хулиганстве после дорожного конфликта со стрельбой в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после дорожного конфликта между водителем Cadillac Escalade и таксистом на Большой Грузинской улице в центре Москвы, где пострадал один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"После дорожного конфликта со стрельбой на Большой Грузинской улице возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства. Максимальная санкция этой статьи предусматривает восемь лет лишения свободы.

Днем в пятницу у дома номер 76 на Большой Грузинской улице произошел дорожный конфликт со стрельбой, в результате пострадал один человек. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказывается помощь. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина ранен в руку. Причиной конфликта могла стать остановка таксиста в ряду, предназначенном для движения автотранспорта.