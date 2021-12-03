Суд в Воронеже приговорил экс-полицейского к девяти годам колонии за взятки

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд в Воронеже приговорил к девяти годам колонии и штрафу в размере 3,5 млн рублей бывшего замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области Александра Чалого. Его признали виновным в получении взяток на 4 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры по региону.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Также сообщается, что Чалому на восемь лет запрещено занимать должности в правоохранительных структурах.

По данным пресс-службы прокуратуры по Воронежской области, преступление раскрыли с помощью сотрудников УФСБ России по региону. Как уточняется в сообщении, Чалый с сентября по ноябрь 2018 года получил через посредника взятки на сумму 4 млн рублей за действия в интересах фигурантов одного из уголовных дел. В отношении Чалого было возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взяток в крупном и особо крупном размерах".