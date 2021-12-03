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Суд арестовал совладельца сети супермаркетов SPAR Левчугова по делу следователя из Томска

Бизнесмена обвиняют в посредничестве в даче взятки
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал совладельца крупной сети супермаркетов SPAR, гендиректора томской группы компаний ООО "Лама" Владислава Левчугова в рамках уголовного дела в отношении следователя из Томской области Сергея Арефьева. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, бизнесмен обвиняется в посредничестве в даче взятки.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, Левчугова Владислава Викторовича до 2 февраля 2022 года.

В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Левчугова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано", - сказала собеседница агентства.
Ранее Басманный суд арестовал следователя из Томской области Сергея Арефьева, обвиняемого в крупной взятке, до той же даты.

Суд в Москве арестовал следователя СК из Томской области по делу о взятке
Его взяли под стражу до 2 февраля
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