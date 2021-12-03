Суд в Самаре арестовал мать, обвиняемую в убийстве своего ребенка

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу в отношении женщины, обвиняемой в убийстве своего ребенка в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Самарской области.

"По подозрению в совершении преступления 2 декабря 2021 года была задержана местная жительница 1980 года рождения. В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". На допросе обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, 20 ноября в квартире в одном из жилых домов на улице Санфировой в Октябрьском районе Самары обнаружили тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Квартиру снимала 41-летняя мать девочки, тело ребенка обнаружил собственник жилья после того, как женщина перестала выходить на связь. По предварительным данным, причиной смерти девочки стала асфиксия из-за утопления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.