Подозреваемых в нападении на сотрудников полиции задержали в Башкирии

ТАСС, 3 декабря. Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в нападении на участковых уполномоченных полиции в Башкирии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по республике.

"В лесном массиве близ деревни Верхний Алыштан в Федоровском районе полицейскими найдены и задержаны двое разыскиваемых мужчин, которые подозреваются в нападении на участковых уполномоченных полиции. В настоящее время на месте находится министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев, который координирует работу сотрудников органов внутренних дел по установлению всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что все материалы передадут в следственное управление СК РФ по Башкирии.

Как сообщал ТАСС, в пятницу около 14:30 в дежурную часть отдела МВД России по Стерлибашевскому району поступило сообщение о преступлении в отношении двух сотрудников полиции. Двое сотрудников службы участковых уполномоченных выехали в деревню Ак-Чишма для задержания и доставления в территориальное подразделение СК подозреваемых по уголовному делу. Во время задержания подозреваемый и находившийся в его доме подельник оказали сопротивление. Когда полицейские пытались помешать им скрыться, нападавшие отобрали у участкового табельный пистолет и несколько раз выстрелили в полицейского. Сотрудник получил ранения, он госпитализирован и находится в стабильном состоянии, отметили в региональном ГУ МВД.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). СК проводит осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Также допрашиваются очевидцы и другие свидетели, проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.