Человек погиб в ДТП с пятью машинами и автобусом в Архангельске

ТАСС, 3 декабря. Автомобильная авария с участием пяти легковых машин и пассажирского автобуса произошла в Архангельске. В результате столкновения один человек погиб, четверо пострадали, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Архангельской области.

"Сегодня в 21:22 мск произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке проспекта Ленинградского и улицы Красной Звезды в Архангельске. По предварительным данным, столкнулись пять легковых автомобилей - ВАЗ-21053, Datsun, Mazda, Dodge, BMW - и рейсовый автобус МАЗ. На момент ДТП в автобусе находились водитель и кондуктор, пассажиров не было, так как он следовал в гараж. По имеющейся на данный момент информации, мужчина 1997 года рождения, находившийся в автомобиле ВАЗ, погиб. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.