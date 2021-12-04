В отеле в Хабаровске нашли мертвым, предположительно, сына экс-губернатора Ишаева

ТАСС, 4 декабря. Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого было найдено в номере одного из отелей Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

По данным Telegram-канала "112", умерший - предприниматель Дмитрий Ишаев, сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Предварительно причиной смерти называют инфаркт. "Следователями проводится проверка по факту смерти в отеле мужчины. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы", - сказали в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Ишаев был предпринимателем. В разные годы занимался продажей нефтепродуктов, строительных материалов и металла, владел акциями ряда компаний.

Виктор Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края. В 2009 году он был назначен полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах был министром по развитию Дальнего Востока. В феврале 2021 года Замоскворецкий суд Москвы Ишаева приговорил к пяти годам колонии условно, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей.