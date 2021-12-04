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Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы дыма и пепла

Местные власти призвали граждан, живущих недалеко от подножия вулкана, эвакуироваться

ТАСС, 4 декабря. Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява), активизировался в субботу и начал извергать горячие облака дыма и пепла. Об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий на своей странице в Twitter.

Усиление активности вулкана было зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (11:20 мск).

По данным портала CNN Indonesia, глава отделения национального агентства Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Восточная Ява призвал граждан, живущих недалеко от подножия вулкана, эвакуироваться.

На странице национального агентства в Twitter сообщается, что сотрудники местного отделения выехали к месту возможного извержения вулкана для наблюдения за ситуацией, сбора данных и проведения эвакуации.

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