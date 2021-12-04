Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы дыма и пепла

ТАСС, 4 декабря. Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява), активизировался в субботу и начал извергать горячие облака дыма и пепла. Об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий на своей странице в Twitter.
Усиление активности вулкана было зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (11:20 мск).
Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (4/12) pukul 15.20 WIB. pic.twitter.com/R5RgfAae3p— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2021
По данным портала CNN Indonesia, глава отделения национального агентства Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Восточная Ява призвал граждан, живущих недалеко от подножия вулкана, эвакуироваться.
На странице национального агентства в Twitter сообщается, что сотрудники местного отделения выехали к месту возможного извержения вулкана для наблюдения за ситуацией, сбора данных и проведения эвакуации.