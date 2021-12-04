Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы дыма и пепла

ТАСС, 4 декабря. Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява), активизировался в субботу и начал извергать горячие облака дыма и пепла. Об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий на своей странице в Twitter.

Усиление активности вулкана было зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (11:20 мск).