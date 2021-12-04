Полиция устанавливает обстоятельства избиения таксистом двух пассажиров в Ярославле

ТАСС, 4 декабря. Сотрудники управления МВД по Ярославской области выясняют обстоятельства инцидента, во время которого, по данным СМИ, таксист в Ярославле вечером 3 декабря избил двух пассажиров, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе УМВД.

"На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, личности его участников, в том числе водителя такси, установлены", - сказали в пресс-службе.

Ранее несколько СМИ сообщили об инциденте, отметив, что пассажирка, выйдя из машины, стала ее пинать, следом из машины вышел второй пассажир, он попытался увести женщину. Таксист якобы несколько раз ударил клиентку по лицу, после чего она упала, а затем вступил в драку с мужчиной. Конфликт прекратился после вмешательства прохожих.