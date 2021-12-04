Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Три человека, включая 13-летнюю девочку, погибли, еще один человек пострадал в столкновении двух легковых автомобилей в Красноярском крае, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по краю.

"В результате ДТП на месте происшествия погибли 41-летний водитель Suzuki Escudo и его 41-летняя пассажирка, а также 13-летняя пассажирка автомобиля Nissan Primera. Отец девочки, находившийся за рулем Nissan Primera, с травмами доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 17:00 (13:00 мск), полицейские выясняют его обстоятельства.