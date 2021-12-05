Спасатели Индонезии эвакуировали из-под завалов 10 человек после извержения вулкана

СИНГАПУР, 5 декабря. /ТАСС/. Индонезийские спасатели эвакуировали 10 человек, оказавшихся под завалами после извержения вулкана Семеру на острове Ява. Об этом сообщил в воскресенье агентству Reuters представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В результате усиления активности вулкана, которое было зарегистрировано в субботу, один человек погиб, более 40 получили ожоги, часть из них находятся в больницах. Кроме того, несколько домов, где находились местные жители, были засыпаны песком, грязью и пеплом.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии. Предыдущее извержении вулкана Семеру произошло в январе нынешнего года, тогда никто из местных жителей не пострадал.