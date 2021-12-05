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В центре Москвы в ресторане у гендиректора одной из компаний украли 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл у мужчины в московском ресторане 2 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация от 39-летнего мужчины о краже по улице Фридриха Энгельса, дом 20, строение 1, поступила в полицию 4 декабря. "Полицейские, прибыв на место, установили, что в помещении ресторана по данному адресу неизвестный из сумки украл кошелек, в котором находились 2 млн рублей, а затем скрылся", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что видеонаблюдение в помещении ресторана отсутствует. Полиция возбудила уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина работает генеральным директором компании.

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