В Подмосковье при взрыве петарды пострадала семилетняя девочка

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Семилетняя девочка в Подмосковье получила множественные раны пальцев и переломы после того, как у нее в руке взорвалась петарда, ребенок госпитализирован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"4 декабря в полицию из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступила информация о том, что к ним поступила и госпитализирована девочка 2014 года рождения с множественными ранами пальцев правой руки и открытыми переломами. По предварительным данным, травмы ребенок получил в результате взрыва петарды в руке в подмосковном Одинцове", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившего уточняются.